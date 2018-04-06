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Годовая инфляция в Нижегородской области составила 3%
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Россиян ограничат в тратах на ЖКХ

Годовая инфляция в Нижегородской области составила 3% 

Vgoroden.ru 23 минуты назад
Фото: В городе N
Об этом сообщает Управление по связям с общественностью Волго-Вятского ГУ Банка России.
Основным фактором, сдерживающим инфляцию в регионе, оказалось снижение цен на продовольственные товары. В частности, за год — с февраля 2017 года — на 25% подешевел сахар, на 38% снизились цены на гречу, на 15% дешевле стали стоить яйца, куры охлажденные упали в цене на 10%. Специалисты считают, что это стало возможным благодаря импортозамещению и развитию конкуренции на рынке.
Отмечается, что в январе годовая инфляция в регионе составила 2,8%, в декабре прошлого года — 3,1%.
Напомним, свинина и молоко подешевели в Нижегородской области.
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