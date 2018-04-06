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Потребительские расходы в Японии снизились в феврале
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Потребительские расходы в Японии снизились в феврале 

Вести Экономика 19 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 6 апреля — «Вести. Экономика». Потребительские расходы в Японии в феврале продемонстрировали максимальное снижение с апреля 2017 года. Данные указывают на то, что потребление не сможет стимулировать экономический рост, если напряженность в мировой торговле ударит по японскому экспорту, пишет Reuters.
Фото: EPA/ANDY RAIN
Потребительские расходы в Японии в феврале снизились на 0,9% в годовом выражении. Это максимальное падение с апреля прошлого года, когда было зафиксировало сокращение на 1,4%.
Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,3%. В январе расходы домохозяйств подскочили на 1,9%.
Реальная заработная плата с поправкой на инфляцию в феврале снизилась третий месяц подряд, подрывая покупательную способность потребителей.
Доверие японских домохозяйств к экономике в марте снизилось впервые более чем за год. На настроения потребителей отрицательно повлияли более высокие цены на топливо и овощи, показали в четверг результаты опроса, проведенного Банком Японии.
Снижение потребления станет дополнительной проблемой для Банка Японии, который беспокоится о недавнем укреплении иены и о том, что торговая война нанесет ущерб экономике, зависящей от экспорта.
Как сообщали «Вести. Экономика», ВВП Японии в октябре-декабре вырос восьмой квартал подряд. Это наиболее длительный период роста с 1989 года. Однако темпы роста резко снизились.
Самый медленный рост в Японии за два года и укрепление иены подчеркивают, что центробанк страны все еще не может отказаться от программы стимулов, которую становится все труднее поддерживать.
Дальнейший рост курса иены способен подорвать рост заработной платы, что будет препятствовать усилиям Банка Японии по ускорению инфляции.
Потребительские цены без учета стоимости свежих продуктов питания в феврале выросли на 1% в годовом выражении. Это ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Банком Японии. Индикатор повысился до 1% впервые за три с половиной года, но инфляция все еще далека от целевого уровня 2%.
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