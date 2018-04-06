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Вновь внешний фон способствует продажам, — Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»
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Вновь внешний фон способствует продажам, — Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс» 

Прайм 27 минут назад
Фото: Прайм
Так, вчера после нашего закрытия за океаном началась коррекция, в результате чего к закрытию индексы Dow Jones и S&P500 прибавили лишь 1% и 0,7% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы демонстрируют негативную динамику, теряя до 1,2%. На торгах в Азии, учитывая выходной в Китае, основным индикатором для наших активов вновь станет ситуация в Японии, где Nikkei225 отступает на 0,1%. Также поддержку «медведям» окажет динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent вновь ушла ниже 68 долларов.
В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем негативного открытия торгов на нашем рынке. Преобладание продаж приведет к компенсации части вчерашнего роста и тестированию индексом МосБиржи локальной поддержки, расположенной на уровне 2275 пунктов. С открытия Европы, где также вероятно снижение основных индексов в начале дня, ситуация не претерпит существенных изменений. Однако с середины сессии возможен переход российских акций в боковое движение у достигнутых уровней. Поводом к консолидации послужит ожидание большого блока важной макроэкономической статистики из США, что поспособствует снижению активности инвесторов. Изменить ситуацию может начало волны восстановления на рынке энергоносителей, что поддержит «быков» и позволит им отыграть часть потерь. При этом в 15.30 мск. в Штатах будут опубликованы данные по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях и уровень безработицы, которые станут определяющими для динамики нашего рынка в последние часы торгов.
На валютной секции Московской биржи в начале дня мы ожидаем некоторого ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам, чему поспособствует снижение рынка энергоносителей. В результате доллар попытается подтянуться в район 67,8 рубля. Это укладывается в рамки сценария роста американской валюты, целью которого выступает сопротивление, расположенное на уровне 59 рублей. Однако покупки в долларе может сдержать сразу два фактора. Первым из них выступает высокая рублевая стоимость нефти — баррель Brent сейчас стоит порядка 3900 рублей, что говорит о неоцененности рубля по отношению к текущим уровням рынка энергоносителей.
Вторым фактором является ожидание начала подготовки экспортеров к налоговому периоду. Уже с понедельника объемы предложения валюты на рынке могут вырасти, а при благоприятной конъюнктуре рынка энергоносителей это может привести к отступлению доллара в район поддержки, расположенной на уровне 57 рублей. В сложившихся обстоятельствах уже сегодня, в случае волны восстановления на рынке энергоносителей, мы можем увидеть к концу торгов полную компенсацию утреннего роста и уход доллара на отрицательную территорию.
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