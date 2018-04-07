В феврале российский авторынок вырос в среднем на 21,7%

Такой показатель роста продаж новых автомобилей зафиксировали автоаналитики «Автостата». И хотя приведенная в заголовке цифра усредненная, рост продаж прослеживается во всех регионах Российской Федерации

Самые высокие показатели на Урале. В этом ФО рост авторынка новых машин составил аж 40%. Северо-Западный и Сибирский Федеральные округа вышли в феврале на показатель в 24%.

В Поволжье рост авторынка составил 23%. А в Северном Кавказе — 22%.

По Южному федеральному округу зафиксирован показатель 20% роста. На темпы роста в 16% вышли в Центральном федеральном округе.

Ну а ниже всех остальных оказались показатели Дальневосточного региона. Тут рост продаж новых машин вырос только на 8%. И тем не менее — это все же рост.