В феврале российский авторынок вырос в среднем на 21,7% 

Такой показатель роста продаж новых автомобилей зафиксировали автоаналитики «Автостата». И хотя приведенная в заголовке цифра усредненная, рост продаж прослеживается во всех регионах Российской Федерации.
Самые высокие показатели на Урале. В этом ФО рост авторынка новых машин составил аж 40%. Северо-Западный и Сибирский Федеральные округа вышли в феврале на показатель в 24%.
В Поволжье рост авторынка составил 23%. А в Северном Кавказе — 22%.
По Южному федеральному округу зафиксирован показатель 20% роста. На темпы роста в 16% вышли в Центральном федеральном округе.
Ну а ниже всех остальных оказались показатели Дальневосточного региона. Тут рост продаж новых машин вырос только на 8%. И тем не менее — это все же рост.
Почему именно такая география у лидеров российского авторынка, сказать пока довольно сложно. Если по Дальнему Востоку еще можно опираться на близость авторынка Японии, то остальные расположены ближе к средине страны.