Промпроизводство Германии потеряло импульс роста 

Москва, 6 апреля — «Вести. Экономика». Объем промышленного производства в Германии упал самыми сильными темпами за два года в феврале, а сектор потерял импульс, заявили в министерстве экономики страны, связав это с тем, что заводы снижают производство на фоне растущей угрозы протекционизма.
Промышленное производство снизилось на 1,6% в феврале после роста на 0,1% в январе, свидетельствуют данные министерства экономики. Объем производства упал на 1,6 процента после роста на 0,1 процента в январе, свидетельствуют данные Министерства экономики. Февральский спад был самым большим с августа 2015 года и по сравнению с прогнозируемым в опросе Reuters ростом на 0,3%. Разбивка данных показала большой спад в производстве товаров производственно-техниеского назначения, составивший 3,1% по сравнению с предыдущим месяцем, спад производсива потребительских товаров составил 1,5%, а промежуточных товаров — 0,7%. Экономист UniCredit Андреас Рис сообщил, что слабость в разных отраслях промышленности предполагает, что снижение может поразить производство. Министерство сообщило, что индустрия теряет часть импульса роста. "Промышленное производство потеряло импульс. Тем не менее, ситуация с хорошими заказами и позитивный настрой среди компаний говорят о том, что промышленный сектор останется на восходящем пути, — говорится в заявлении министерства. — Темпы роста, тем не менее, вероятно, будут слабее, чем в предыдущем году".