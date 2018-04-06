Ещё
Торговая война США и Китая перешла в стадию демонстрации мощи военных флотилий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Торговая война США и Китая перешла в стадию демонстрации мощи военных флотилий 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Угроза введения санкций со стороны Вашингтона и Пекина вынудила стороны демонстрировать мощь военного флота в Южно-Китайском море. Об этом говорится в статье военного аналитика Минни Чан, опубликованной в South China Morning Post.
5 апреля Китай начал беспрецедентные по своим масштабам военно-морские учения в Южно-Китайском море. Это стало ответом на готовящиеся в регионе учения трех авианосных групп флота США. КНР задействует более 40 кораблей из Северного, Восточного и Южноморского флотов. По задумке командования они должны продемонстрировать военную мощь Китая.
Причем подчеркивается, что демонстрация военной силы должна показать решимость отстаивать экономические интересы. «Китай хочет показать миру свою решимость отстоять результаты экономических реформ за последние 40 лет. Как и США, военная мощь Китая является одним из политических инструментов правительства для защиты национальных интересов страны», — прокомментировал ситуацию военный аналитик Чжоу Ченминь.
В статье подчеркивается, что военно-морские учения Китая и США будут внешне напоминать угрозы введения торговых пошлин. Вашингтон пытается продемонстрировать свою силу, в ответ Китай заявляет о готовности отстаивать свои интересы.
3 апреля Вашингтон опубликовал список из 1300 наименований китайских товаров, на которые должны быть введены дополнительные пошлины в размере 25 процентов. Общая сумма пошлин — 50 миллиардов долларов. Меры, в частности, коснутся таких сфер, как информационные и коммуникационные технологии, робототехника, машино— и судостроение, разработка и производство железнодорожного оборудования, фармацевтические препараты.
5 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что готов повысить пошлины еще на 100 миллиардов долларов.
В ответ Пекин пообещал применить симметричные меры по отношению к американским товарам.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам посоветовали отказаться от доллара100
США отказались дружить с РФ175
Генерал назвал итог возможной войны России и США516
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова30
Американка ловко проучила хамку в магазине59
Видео
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение