Торговая война США и Китая перешла в стадию демонстрации мощи военных флотилий

Угроза введения санкций со стороны Вашингтона и Пекина вынудила стороны демонстрировать мощь военного флота в Южно-Китайском море. Об этом говорится в статье военного аналитика Минни Чан, опубликованной в South China Morning Post.

5 апреля Китай начал беспрецедентные по своим масштабам военно-морские учения в Южно-Китайском море. Это стало ответом на готовящиеся в регионе учения трех авианосных групп флота США . КНР задействует более 40 кораблей из Северного, Восточного и Южноморского флотов. По задумке командования они должны продемонстрировать военную мощь Китая.

Причем подчеркивается, что демонстрация военной силы должна показать решимость отстаивать экономические интересы. «Китай хочет показать миру свою решимость отстоять результаты экономических реформ за последние 40 лет. Как и США, военная мощь Китая является одним из политических инструментов правительства для защиты национальных интересов страны», — прокомментировал ситуацию военный аналитик Чжоу Ченминь.

В статье подчеркивается, что военно-морские учения Китая и США будут внешне напоминать угрозы введения торговых пошлин. Вашингтон пытается продемонстрировать свою силу, в ответ Китай заявляет о готовности отстаивать свои интересы.

3 апреля Вашингтон опубликовал список из 1300 наименований китайских товаров, на которые должны быть введены дополнительные пошлины в размере 25 процентов. Общая сумма пошлин — 50 миллиардов долларов. Меры, в частности, коснутся таких сфер, как информационные и коммуникационные технологии, робототехника, машино— и судостроение, разработка и производство железнодорожного оборудования, фармацевтические препараты.

5 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что готов повысить пошлины еще на 100 миллиардов долларов.

В ответ Пекин пообещал применить симметричные меры по отношению к американским товарам.

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