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Россия снимет запрет на ввоз овощей из Абхазии
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Россия снимает запрет на ввоз овощей из Абхазии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Временный запрет был введен из-за коричнево-мраморного клопа на абхазских полях.
С 10 апреля Россия снимет запрет на ввоз овощей и фруктов из Абхазии.
Временный запрет Минсельхоз вводил в начале месяца из-за коричнево-мраморного клопа на абхазских полях. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхознадзора после совещания по вопросу фитосанитарного контроля продукции абхазского растениеводства, которое прошло в четверг, 5 апреля, под руководством министра сельского хозяйства Александра Ткачева.
По данным российского ведомства, власти Абхазии вовремя начали борьбу с вредителем. Была проведена химическая обработка — это позволило предотвратить распространение вредителя на полях и плантациях.
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