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Общественность Германии: протекционистская практика США угрожает глобализации
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Общественность Германии: протекционистская практика США угрожает глобализации 

ИА Синьхуа 15 минут назад
Берлин, 6 апреля /Синьхуа/ — Немецкие СМИ, специалисты по торговле и аналитические центры на днях заявили, что протекционистская практика правительства США угрожает глобализации и может оказать негативное влияние на экономику США и других стран.
В комментарии, опубликованном газетой «Вельт» под заголовком «Предотвратить наихудший сценарий», говорится, что президент США Дональд Трамп угрожает всей системе глобализации. Статья призывает правительства ФРГ и других европейских стран «всеми способами дать понять президенту США, что в торговой войне не бывает победителей».
Президент Федерального объединения оптовой и внешней торговли Германии Хольгер Бингман заявил, что Д. Трамп, кажется, считает штрафные пошлины «панацеей» для воздействия на всех людей и решения всех проблем. Одностороннее введение Соединенными Штатами протекционистских тарифов является ошибочным путем.
Газета «Хандельсблат» со ссылкой на аналитика инвестиционной компании GAM Майкла Лая сообщила, что реальная ситуация будет противоречить мнению Д. Трампа, победителей в торговой войне быть не может.
Заместитель директора Центра макроэкономики при немецком Институте экономических исследований IFO Клаус Вольрабе в интервью корр. Синьхуа заявил, что план взимания пошлин Д. Трампа серьезно подорвет многосторонние механизмы в рамках Всемирной торговой организации.
Согласно результатам недавнего опроса, проведенного Торгово-промышленной палатой Германии среди 5 тыс. немецких компаний международного бизнеса, только 35 проц. респондентов намерены инвестировать в США в этом году, что на два процентных пункта меньше, чем в прошлом году. Торгово-промышленная палата считает, что линия американского правительства вызывает волнения в бизнесе, протекционистская торговая политика может оборвать международные производственные цепочки. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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