Путин новой эпохи очень занят!

Как и ожидалось, Путин одержал убедительную победу на президентских выборах 18 марта. По состоянию на 2:28, 19 марта, участие в голосовании приняли 67,47% российских граждан. По результатам обработки 99,84% избирательных бюллетеней, Путин набрал 76,66% голосов и победил на выборах. В этот раз уровень поддержки Путина со стороны избирателей стал рекордным относительно всей политической карьеры действующего президента и всех президентских выборов в России . Другим кандидатам на пост президента Путин не оставил ни малейшего шанса на победу. За кулисами президентских выборов происходило нечто странное: 18 марта с двух часов ночи до пяти утра сайт Центральной избирательной комиссии подвергался хакерских атакам, которые исходили из 15 стран. Безусловно, это не стало помехой для Путина на пути к следующим шести годам в качестве президента.

Начало нового срока не будет таким же легким для Путина, как победа на этих выборах. Задач, стоящих перед президентом, и проблем все ещё очень много

В 2017 году российская экономика преодолела двухлетний спад, и уже вступила в стадию роста. Инфляция достигла рекордно низкого уровня, а производство зерновых достигло самого высокого показателя за последние 40 лет. Однако экономическая ситуация в стране все ещё довольно сложная. По сравнению с экономическим положением двухлетней давности есть очевидные улучшения, но если взглянуть под другим углом, то можно увидеть все слабые места.

В 2017 году ВВП России составил лишь 1/10 ВВП КНР и занял 14 позицию в мировом рейтинге. По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития , в 2018 году темпы роста мировой экономики достигнут 3,9%, а темпы роста российской экономики составят лишь 1,8%. Россия все ещё придерживается сырьевой модели экономического роста, и колебание международных цен на энергоресурсы оказывает колоссальное влияние на российскую экономику.

Спад обрабатывающей промышленности тоже сильно сказывается на экономическом развитии России. Действительно, во время Второй мировой войны и на протяжении нескольких последующих десятилетий производственные мощности предприятий в СССР были очень высокими, а военно-промышленный комплекс сильным. Кораблестроение, авиационная и автомобильная промышленности также были на высоте, но в современной России все большее внимание стало уделяться сырьевым материалам, продаже древесины, нефти, газа. В структуре ВВП России первичный и вторичный секторы экономики играют незначительную роль.

Кроме того, европейские страны и США ввели санкции против России, и ее положение стало ещё более затруднительным.

Так могут ли улучшиться отношения России с западными странами? Понять, какие сейчас взаимоотношения установились между Западом и Россией, можно из подробностей недавно прогремевшего «дела Скрипаля ».

66-летний отставной российский офицер военной разведки Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь были обнаружены без сознания на скамейке в центре Солсбери, Англия . Британское правительство считает, что за отравлением Скрипаля и его дочери нервно-паралитическими отравляющими веществами стоит Россия.

Сразу после победы на выборах Путин дал пресс-конференцию и ответил на обвинения, выдвинутые Великобританией, Францией Германией и США в отношении России.

Путин сказал: «Немыслимо, чтобы кто-то в России позволил себе подобные выходки перед президентскими выборами и чемпионатом мира по футболу! Это все полная чушь». «Если бы это было боевое отравляющее вещество, то люди бы погибли на месте» Конечно, это все очень досадно, но Путин все равно заявил, что «Россия готова принять участие в расследовании дела Хоть это и нелегко, но мы готовы к совместному расследованию».

Тем временем США подыскивает себе достойного соперника, чтобы вести с ним холодную войну. Выбирают они между Китаем и Россией, и, по всей видимости, выберут Россию. В течение следующих шести лет Россия и США будут находиться в состоянии конфронтации. Другими словами, пока непонятно, повернётся ли Россия лицом к Западу и сможет ли помириться с США.

Итак, если Россия не планирует оставаться в изоляции, терпеть лишения и хочет лучшей жизни для своих граждан, то ей следует обратиться к Китаю

Китай и Россия — два крупнейших соседа, связанных отношениями всестороннего стратегического партнёрства и сотрудничества. В настоящее время российско-китайские отношения переживают лучший период в истории.

В настоящее время ежегодный объём торговли между Китаем и Россией составляет более 80 миллиардов долларов, и есть ещё огромный потенциал для роста. СССР на протяжении полувека был примером для Китая. Когда-то Россия была учителем Китая и оказала ему большую помощь. Однако сейчас Китай развивается быстрее, строит авианосцы, эсминцы, то есть атрибуты величия державы появляются один за другим! Поэтому сотрудничество между Россией и Китаем стоит углублять.