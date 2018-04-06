Экспорт товаров из Кыргызстана в РФ вырос на 40%

Совместная помощь производству. Благодаря Российско-Кыргызскому фонду развития, экспорт товаров из Кыргызстана вырос на 40%, сообщает телеканал «МИР 24».

С начала своей деятельности — два года назад — фонд выдал кредиты почти тысяче предприятий на общую сумму в 320 миллионов долларов. Большая часть этих производителей работают на экспорт.

«Конечная цель наших совместных усилий должна состоять в том, чтобы за счет средств фонда закупалась продукция, производимая в первую очередь в Кыргызстане, а во вторую — в России », — сказал заместитель министра финансов России Сергей Сторчак

На заседании совета фонда также приняли решение увеличивать финансирование предприятий в регионах. До этого почти 70% заемщиков были из Бишкека

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