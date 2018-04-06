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Пищевой экспорт России вырос более чем на 20%
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Пищевой экспорт России вырос более чем на 20% 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экспорт продуктов питания и сельхозсырья России вырос в прошлом году на 21,1%, до $20,7 млрд Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на материалы Минсельхоза.
Как стало известно, треть вывезенных за рубеж продовольственных товаров пришлась на зерно и продукцию мукомольно-крупяной промышленности.
"Основными покупателями российских продтоваров в 2017 году оказались страны дальнего зарубежья: Египет, Турция, Китай, Южная Корея. На их долю пришлось 75% всей стоимости вывезенных товаров ($15,9 млрд)", — сообщает издание.
По мнению нескольких экспертов, российская система поддержки экспорта сейчас проходит стадию активного становления.
Ранее сообщалось, что в товарной структуре экспорта России доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2017 году составила 5,8%.
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