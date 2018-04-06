Россиянам посоветовали отказаться от доллара

— Какие важные события могут повлиять на курс рубля до конца апреля? Как всегда, это политика, но в основном внешняя. Внутренняя политика в апреле, в отличие от марта, будет достаточно слабо влиять на рубль.

Президентские выборы уже состоялись, но интрига с будущим составом кабинета министров будет довлеть над финансовыми рынками как минимум до мая, поскольку Владимир Путин обещал объявить кандидатуру на пост премьер-министра после инаугурации. Соответственно, сильных движений курса рубля на фоне внутриполитических событий в апреле ожидать не следует.

Не следует в этом месяце ожидать ориентиров для динамики валютных курсов и от ФРС США , поскольку ближайшее заседание комитета по открытым рынкам ФРС по вопросу о процентной ставке состоится только в мае.

Полагаем, что в апреле валютный рынок будет с тревогой ожидать, подтвердится ли слух, что власти Великобритании запретят размещение евробондов России на лондонских торговых площадках. Мы полагаем, что слух не подтвердится. Так как подобные санкции, если будут введены, приведут к обратному эффекту, поскольку в результате атакуют британских и других иностранных инвесторов.

Заседание Европейского центрального банка по вопросу о процентной ставке 26 апреля состоится. Мы полагаем, что ставка по-прежнему останется на нулевом уровне, так как инфляция в еврозоне остается достаточно низкой. Однако заявления, сделанные руководством ЕЦБ на пресс-конференции, могут оказать влияние на евро. Новости о будущем ужесточении денежно-кредитной политики еврозоны могут укрепить евро и ослабить курс рубля к евро.

А на следующий день, 27 апреля, совет директоров Банка России проведет заседание по вопросу о снижении своей ключевой ставки. Каким будет это решение, — покажут статистика по инфляции за март и первую половину апреля, а также уровень цены нефти. Если инфляция с начала года останется невысокой (ниже официального прогноза по годовой инфляции в четыре процента), а цены на нефть будут по-прежнему превышать 65 долларов за баррель, то ЦБ может снова снизить ставку. А вот повышение инфляции или существенное падение цены на нефть могут привести к тому, что ЦБ на апрельском заседании возьмет тайм-аут в повышении ставки.

Мы ожидаем, что курс доллар до конца апреля будет находиться в рамках 56,5-59 рублей, а евро закрепится в диапазоне 69,5-72 рубля. В целом полагаем, что динамику валютных курсов в апреле можно будет охарактеризовать как вялый боковик.

Мы по-прежнему полагаем, что евро выглядит привлекательнее доллара. И самым популярным ответом на вопрос, в чем сберегать деньги в апреле, будет «храните деньги в евро». Но лучше, на наш взгляд, распределить свои сбережения между рублем и евро, в евро можно вложить до 60 процентов сбережений.

Полагаем, что привлекательность евро в этом году будет расти на фоне сильных макроэкономических показателей еврозоны. Впрочем, каждый решает сам, как ему поступить со своими сбережениями и какие прогнозы принимать во внимание.