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Белый дом ждет от Китая отступления в «торговых разборках»
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Белый дом ждет от Китая отступления в «торговых разборках» 

Свободная пресса 5 апреля 2018
США рассчитывают, что Китай пойдет на уступки в торговом споре с Вашингтоном. «Думаю, что мы придем к соглашениям. Лично я считаю, что китайцы отступят и будут сотрудничать», — цитируют "Известия" главу национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу.
Напомним, о новых ограничительных мерах президент США Дональд Трамп рассказал 1 марта. Пошлина на ввоз в Соединённые Штаты стали составит 25%, а алюминия — 10%. Эта мера будет действовать для всех производящих эту продукцию стран без исключения. Трамп объяснил необходимость введения этой пошлины тем, что сталелитейная и алюминиевая промышленность в Америке мертва и поэтому с этим надо что-то делать.
В ответ Китай принял решение о введении со 2 апреля повышенных пошлин на 128 наименований американской продукции. Как отмечают в Минфине КНР, данная мера призвана восполнить ущерб, который нанесен стране введением в США пошлин на стальную и алюминиевую продукцию.
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