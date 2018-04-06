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У китайских крестьян начались «ясные дни»
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У китайских крестьян начались «ясные дни» 

ИА Синьхуа 37 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 5 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в Китае начался сезон «цинмин», или «ясные дни», по китайскому сельскохозяйственному календарю. Для всех китайских крестьян это период активных полевых работ. (Синьхуа)
Пекин, 5 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в Китае начался сезон «цинмин», или «ясные дни», по китайскому сельскохозяйственному календарю. Для всех китайских крестьян это период активных полевых работ. (Синьхуа)
Пекин, 5 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в Китае начался сезон «цинмин», или «ясные дни», по китайскому сельскохозяйственному календарю. Для всех китайских крестьян это период активных полевых работ. (Синьхуа)
Пекин, 5 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в Китае начался сезон «цинмин», или «ясные дни», по китайскому сельскохозяйственному календарю. Для всех китайских крестьян это период активных полевых работ. (Синьхуа)
Пекин, 5 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в Китае начался сезон «цинмин», или «ясные дни», по китайскому сельскохозяйственному календарю. Для всех китайских крестьян это период активных полевых работ. (Синьхуа)
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