У китайских крестьян начались «ясные дни» 

Пекин, 5 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в Китае начался сезон «цинмин», или «ясные дни», по китайскому сельскохозяйственному календарю. Для всех китайских крестьян это период активных полевых работ. (Синьхуа)
Пекин, 5 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в Китае начался сезон «цинмин», или «ясные дни», по китайскому сельскохозяйственному календарю. Для всех китайских крестьян это период активных полевых работ. (Синьхуа)
Пекин, 5 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в Китае начался сезон «цинмин», или «ясные дни», по китайскому сельскохозяйственному календарю. Для всех китайских крестьян это период активных полевых работ. (Синьхуа)
Пекин, 5 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в Китае начался сезон «цинмин», или «ясные дни», по китайскому сельскохозяйственному календарю. Для всех китайских крестьян это период активных полевых работ. (Синьхуа)
Пекин, 5 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в Китае начался сезон «цинмин», или «ясные дни», по китайскому сельскохозяйственному календарю. Для всех китайских крестьян это период активных полевых работ. (Синьхуа)