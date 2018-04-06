У китайских крестьян начались «ясные дни»

Пекин, 5 апреля / Синьхуа / — Сегодня в Китае начался сезон «цинмин», или «ясные дни», по китайскому сельскохозяйственному календарю. Для всех китайских крестьян это период активных полевых работ. (Синьхуа)

Пекин, 5 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в Китае начался сезон «цинмин», или «ясные дни», по китайскому сельскохозяйственному календарю. Для всех китайских крестьян это период активных полевых работ. (Синьхуа)

Пекин, 5 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в Китае начался сезон «цинмин», или «ясные дни», по китайскому сельскохозяйственному календарю. Для всех китайских крестьян это период активных полевых работ. (Синьхуа)

Пекин, 5 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в Китае начался сезон «цинмин», или «ясные дни», по китайскому сельскохозяйственному календарю. Для всех китайских крестьян это период активных полевых работ. (Синьхуа)

Пекин, 5 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в Китае начался сезон «цинмин», или «ясные дни», по китайскому сельскохозяйственному календарю. Для всех китайских крестьян это период активных полевых работ. (Синьхуа)