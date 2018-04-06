Пекин, 6 апреля /Синьхуа/ — Китай любой ценой примет решительные комплексные ответные меры в отношении США с целью твердо защищать интересы государства и народа. Об этом заявил 6 апреля официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.
Президент США Дональд Трамп 5 апреля потребовал от офиса торгового представителя США в соответствии с результатами расследования по 301-му разделу Закона о торговле ввести дополнительные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью 100 млрд долларов. -0-