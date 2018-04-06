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Китай любой ценой примет ответные меры в отношении нового плана США по введению дополнительных пошлин на китайские товары — Минкоммерции…
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Китай любой ценой примет ответные меры в отношении нового плана США по введению дополнительных пошлин на китайские товары — Минкоммерции… 

ИА Синьхуа 41 минуту назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Пекин, 6 апреля /Синьхуа/ — Китай любой ценой примет решительные комплексные ответные меры в отношении США с целью твердо защищать интересы государства и народа. Об этом заявил 6 апреля официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.
Президент США Дональд Трамп 5 апреля потребовал от офиса торгового представителя США в соответствии с результатами расследования по 301-му разделу Закона о торговле ввести дополнительные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью 100 млрд долларов. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Срочно: Д. Трамп сообщил об отставке своего помощника по нацбезопасности Г. Макмастера Китай ввел пошлины на 128 наименований импортируемых из США товаров Общественность Германии: протекционистская практика США угрожает глобализации
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