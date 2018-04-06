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«Транснефть» запустила трубопровод «Юг» от Волгоградского НПЗ до порта Новороссийск
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«Транснефть» запустила трубопровод «Юг» от Волгоградского НПЗ до порта Новороссийск 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Новая магистраль предназначена для экспорта дизельного топлива класса Евро-5 с черноморского побережья в страны Европы. До конца этого года его мощность составит 4 миллиона тонн в год. Затем, после включения новых участков, вырастет до 11, сообщает телеканал «Россия 24». Хотя эксперты не исключают, что на выходе объем поставки может оказаться еще больше.
"Это очень серьезный фактор и для мирового и, тем более, для европейского рынка. От общего экспорта нефтепродуктов это где-то 6-7% от экспорта из России. Это большая величина, и это такой проект стратегического плана", — отметил Рустам Танкаев, член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП РФ. «Этот проект может позволит улучшить обеспечение наших регионов, которые расположены на Черноморском побережье, ну и в первую очередь, конечно, Крыма», — заключил ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России.
Как отмечают в компании, запуск проекта даст нефтяным компаниям возможность оптимизировать свою логистику и заменить дорогостоящую перевозку железной дорогой на более экономный трубопроводный транспорт. Кроме того, неподключенные к магистральной сети НПЗ смогут сдавать на экспорт свою продукцию через новый пункт приема на железнодорожной станции Тингута в Волгоградской области.
"Мы предоставляем такую возможность заводам юга России подключиться, то есть, НПЗ, которые сейчас по ж/д экспортируют свое топливо. Правда, им до этого надо модернизироваться, потому что они пока не перешли на продукцию высокого качества", — пояснил Игорь Демин, начальник управления общественных коммуникаций ОАО АК «Транснефть».
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