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Бостик: инфляция в США достигнет 2% в 2018 году
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Бостик: инфляция в США достигнет 2% в 2018 году 

Вести Экономика 16 минут назад
Фото: Вести Экономика
Фото: Пресс-служба ФРС США
Москва, 5 апреля — «Вести. Экономика». По оценкам одного из представителей руководства Федеральной резервной системы, темпы потребительских цен в американской экономике в течение ближайших кварталов достигнут целевых значений.
Об этом в интервью телеканалу Bloomberg заявил глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик. По его оценкам, данный показатель будет достигнут «в ходе следующих одного-двух кварталов».
ФРС США упоминает об уровне инфляции в 2% как целевом показателе инфляции на протяжении многих последних лет. При этом президент ФРБ Атланты (обладающий правом голоса в рамках заседаний Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС в рамках ротации в 2018 г.) заявил о том, что ФРС «стоит пересмотреть таргетирование инфляции и коммуникационную стратегию», отказавшись от каких-либо единичных целевых значений в пользу более широкого диапазона инфляции.
[ИСТОРИЯВОПРОСА] — На следующей неделе будут опубликованы данные по индексу потребительской инфляции в марте? Вы ожидаете повышения темпов инфляции в американской экономике?
— Я думаю, показатели инфляции будут чуть выше, в особенности в годовом исчислении. Вместе с тем, я бы отметил, что сейчас мы видим определенную переоценку прежних инфляционных ожиданий. В начале года инфляционные ожидания были выше, чем сейчас. Очевидно, что рынки в определенной степени переоценивают свои прежние прогнозы.
— Значение индекса базовой инфляции в прошлый раз составило 1,8%. Когда, по вашим оценкам, будет достигнуто значение в 2%?
— Возможно, это произойдет уже в течение следующих двух кварталов. При этом, я бы отметил, что если мы увидим инфляцию выше, на уровне 2,2–2,3% — это не повод для тревоги и не означает, что экономика перегревается. Темпы инфляции в 2%, которые ФРС обозначает как целевые — это не потолок, а лишь примерное значение.
Я также считаю, что нам стоит изменить таргетирование инфляции и в определенной степени коммуникационную стратегию ФРС, мы должны нацеливаться скорее на определенный диапазон инфляции, а не на какое-либо одно значение. Речь идет скорее об усредненном показателе на определенном промежутке времени. [/ИСТОРИЯВОПРОСА]
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