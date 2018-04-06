Бостик: инфляция в США достигнет 2% в 2018 году

Москва , 5 апреля — «Вести. Экономика». По оценкам одного из представителей руководства Федеральной резервной системы, темпы потребительских цен в американской экономике в течение ближайших кварталов достигнут целевых значений.

Об этом в интервью телеканалу Bloomberg заявил глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик. По его оценкам, данный показатель будет достигнут «в ходе следующих одного-двух кварталов».

ФРС США упоминает об уровне инфляции в 2% как целевом показателе инфляции на протяжении многих последних лет. При этом президент ФРБ Атланты (обладающий правом голоса в рамках заседаний Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС в рамках ротации в 2018 г.) заявил о том, что ФРС «стоит пересмотреть таргетирование инфляции и коммуникационную стратегию», отказавшись от каких-либо единичных целевых значений в пользу более широкого диапазона инфляции.

[ИСТОРИЯВОПРОСА] — На следующей неделе будут опубликованы данные по индексу потребительской инфляции в марте? Вы ожидаете повышения темпов инфляции в американской экономике?

— Я думаю, показатели инфляции будут чуть выше, в особенности в годовом исчислении. Вместе с тем, я бы отметил, что сейчас мы видим определенную переоценку прежних инфляционных ожиданий. В начале года инфляционные ожидания были выше, чем сейчас. Очевидно, что рынки в определенной степени переоценивают свои прежние прогнозы.

— Значение индекса базовой инфляции в прошлый раз составило 1,8%. Когда, по вашим оценкам, будет достигнуто значение в 2%?

— Возможно, это произойдет уже в течение следующих двух кварталов. При этом, я бы отметил, что если мы увидим инфляцию выше, на уровне 2,2–2,3% — это не повод для тревоги и не означает, что экономика перегревается. Темпы инфляции в 2%, которые ФРС обозначает как целевые — это не потолок, а лишь примерное значение.

Я также считаю, что нам стоит изменить таргетирование инфляции и в определенной степени коммуникационную стратегию ФРС, мы должны нацеливаться скорее на определенный диапазон инфляции, а не на какое-либо одно значение. Речь идет скорее об усредненном показателе на определенном промежутке времени. [/ИСТОРИЯВОПРОСА]