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США одобрили поставки гаубиц Саудовской Аравии
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США одобрили поставки гаубиц Саудовской Аравии 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Саудовской Аравии 180 самоходных 155-миллиметровых гаубиц на сумму 1,31 миллиарда долларов, сообщает агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, которое входит в структуру Пентагона.
Разрешение дано на поставки средних гаубиц M109A5/A6, которые должны прийти на смену гаубицам M109A6 Paladin, стоящим на вооружении саудовской армии. В предполагаемый контракт включено соответствующее оборудование к гаубицам, а также пулеметы, которыми они оснащаются.
"Предлагаемая продажа будет способствовать внешней политике и национальной безопасности США, помогая повысить безопасность важного партнера (Саудовской Аравии), который был и остается ведущим фактором политической стабильности и экономического прогресса на Ближнем Востоке", — говорится в сообщении.
Одобрение сделки последовало спустя несколько дней после визита в США наследного принца Саудовского Аравии Мухаммеда. Кроме того, ранее две страны договорились о поставках американского оружия на сумму более 100 миллиардов долларов.
В настоящее время Саудовская Аравия и ее союзники проводят в Йемене военную операцию против шиитских повстанцев-хуситов. При этом и США, и Саудовская Аравия обвиняют Иран в незаконной военной помощи хуситам.
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