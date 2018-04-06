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Госдеп США одобрил поставку Саудовской Аравии 180 гаубиц
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Госдеп США одобрил поставку Саудовской Аравии 180 гаубиц 

Российская Газета 6 минут назад
Фото: Российская Газета
В контракт также включено соответствующее оборудование к ним и пулеметы. Новая техника заменит старую — гаубицы M109A6 Paladin. «Поставки помогут повысить безопасность важного партнера США, который был и остается ведущим фактором политической стабильности и экономического прогресса на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении Пентагона.
РИА Новости напоминает, что во время недавнего визита в США наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана две страны договорились о поставках американского оружия на сумму более 100 миллиардов долларов.
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