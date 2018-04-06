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Фьючерсы на природный газ подорожали во время европейской сессии
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Фьючерсы на природный газ подорожали во время европейской сессии 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Котировки фьючерсов на природный газ выросли во время европейской сессии в пятницу.
На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в мае торгуются по цене 2,695 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,75%.
Максимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 2,650 долл. и сопротивление — на 2,759 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,04% и торгуется на отметке 90,16 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на нефть WTI с поставкой в мае снизился на 0,38%, достигнув отметки 63,30 долл. за баррель, а фьючерс на мазут с поставкой в мае снизился на 0,42%, дойдя до уровня 1,9681 долл. за галлон.
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