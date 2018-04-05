Ещё
Фьючерсы на природный газ подешевели во время американской сессии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фьючерсы на природный газ подешевели во время американской сессии 

Investing.com Россия 27 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Котировки фьючерсов на природный газ снизились во время американской сессии в четверг.
На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в мае торгуются по цене 2,677 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария опустившись на 1,51%.
Минимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 2,650 долл. и сопротивление — на 2,759 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,42% и торгуется на отметке 90,16 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на нефть WTI с поставкой в мае вырос на 0,50%, достигнув отметки 63,69 долл. за баррель, а фьючерс на мазут с поставкой в мае снизился на 0,09%, дойдя до уровня 1,9791 долл. за галлон.
Investing.com Россия: последние новости
Фьючерсы на фондовых биржах США резко упали после анонса Китаем новых пошлин Фьючерсы на природный газ продолжают снижаться после выхода данных по запасам Рынок акций Перу закрылся ростом, S&P Lima General прибавил 0,51%
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Для россиян придумали американское наказание172
Началось заседание Совбеза ООН по «делу Скрипаля»94
Умерла Ирина Токмакова7
Сюрприз для олигархов, «пробирки позора» и другие события дня20
Хорватия внезапно стала искать дружбы с РФ117
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение