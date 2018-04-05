Фьючерсы на природный газ подешевели во время американской сессии

Котировки фьючерсов на природный газ снизились во время американской сессии в четверг.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в мае торгуются по цене 2,677 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария опустившись на 1,51%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 2,650 долл. и сопротивление — на 2,759 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,42% и торгуется на отметке 90,16 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на нефть WTI с поставкой в мае вырос на 0,50%, достигнув отметки 63,69 долл. за баррель, а фьючерс на мазут с поставкой в мае снизился на 0,09%, дойдя до уровня 1,9791 долл. за галлон.