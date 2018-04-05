Нефть незначительно дорожает на фоне восстановления рисковых настроений на рынках

МОСКВА , 5 апр /ПРАЙМ/. Цена нефти незначительно растет вечером в четверг на фоне общего восстановления фондовых бирж после их резкого снижения в связи с торговыми мерами США Китая , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.02 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,53%, до 68,38 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,38%, до 63,61 доллара за баррель.

"Цены на нефть выигрывают от общего прояснения настроений на биржах, поскольку появляются признаки того, что торговый спор между США и Китаем может быть разрешен", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Commerzbank.

Днем ранее США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, на которые могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. В ответ Китай принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США. Сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда власти США объявят о введении пошлин на китайские товары.

Другим поддерживающим нефть фактором стало сообщение от государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) о повышении цен на импортируемую в Азию легкую нефть. В мае цена на сорт нефти «Араб Лайт» повышена на 10 центов, что на 1,2 доллара выше бенчмарка.