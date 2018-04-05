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На развитие орловских сел направят 80 миллиардов
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На развитие орловских сел направят 80 миллиардов 

РИА 57 27 минут назад
Фото: РИА 57
В Орловской области в текущем году на развитие инфраструктуры населённых пунктов региона будет выделено 80,6 млн рублей.
В пресс-службе регионального правительства отметили, что 41 миллион выделят из федерального бюджета. В правительстве области 3 апреля было подписано постановление, которое регламентирует оказание государственной поддержки на улучшение жилищных условий жителей региона, проживающих в сельской местности, комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов и на грантовую поддержку инициатив селян.
Документом утверждаются порядок формирования списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий и предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на развитие села.
Сообщение На развитие орловских сел направят 80 миллиардов появились сначала на РИА 57.
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