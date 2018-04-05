На развитие орловских сел направят 80 миллиардов

Орловской области в текущем году на развитие инфраструктуры населённых пунктов региона будет выделено 80,6 млн рублей.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что 41 миллион выделят из федерального бюджета. В правительстве области 3 апреля было подписано постановление, которое регламентирует оказание государственной поддержки на улучшение жилищных условий жителей региона, проживающих в сельской местности, комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов и на грантовую поддержку инициатив селян.

Документом утверждаются порядок формирования списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий и предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на развитие села.