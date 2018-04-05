В. Путин встретился с Ван И

Ван И повторно передал искренние поздравления Си Цзиньпина В. Путину по поводу переизбрания на пост президента РФ. Ван И указал, что Китай и Россия являются друг для друга единственными странами, с которыми они установили отношения всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства. Между странами установилась самая высокая степень политического взаимодоверия, это не только связано с мудрой политикой глав Китая и России, но и основывается на долгосрочных внутренних потребностях обеих стран в сфере развития.

По его словам, Си Цзиньпин приветствует приезд В. Путина в Китай в июне этого года для участия в саммите Совета глав государств ШОС городе Циндао и для совершения государственного визита. Страны должны интенсифицировать подготовительные работы, чтобы добиться достижения значительных результатов как в ходе этого визита, так и в рамках серии важных встреч глав Китая и России, которые состоятся в течение этого года, чтобы раскрыть новые перспективы практического сотрудничества между странами и дать начало новой эпохе в китайско-российских отношениях.

В. Путин попросил Ван И передать Си Цзиньпину от его лица чистосердечные поздравления с повторным единогласным переизбранием на пост председателя КНР и повторно поздравил Китай с успешным проведением «двух сессий», выразив уверенность, что достигнутые на указанных мероприятиях важные результаты будут иметь глубокое влияние на будущее развитие Китая. Китай непременно достигнет еще большей стабильности и еще большего процветания.

В. Путин указал, что между Россией и Китаем сложились исключительно благоприятные отношения. Россия и Китай — соседи и естественные партнеры. Установление отношений всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства между сторонами — это обдуманный выбор обеих сторон. В. Путин выразил надежду на новый визит в КНР в июне этого года и на использование всевозможных много— и двусторонних площадок для дальнейшего поддержания тесных контактов с Си Цзиньпином.

Ван И также обозначил на встрече с В. Путиным взгляды Китая по текущим острым проблемам международного и регионального характера.