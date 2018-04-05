С начала 2018 года Украина импортировала больше всего угля из России

Государственная фискальная служба Украины сообщила, что с начала 2018 года страна импортировала больше всего угля из России

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные ведомства.

Отмечается, что из России поступил уголь на $472,397 млн (доля в импорте 62,12%), из США — на $219,929 млн (28,92%), из Канады — на $48,365 млн (6,36%), из других стран — на $19,777 млн (2,6%).

Вместе с этим уточняется, что Украина увеличила импорт угля за прошедшие три месяца, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. За первый квартал 2018 года в страну был импортирован уголь на сумму $760,468 млн, что на 33,5% больше, чем в январе-марте прошлого года ($569,631 млн).