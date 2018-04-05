Пекин открыл спор из-за возможных пошлин США

Китай попросил провести консультации с США в рамках нового открытого спора во Всемирной торговой организации (ВТО) по поводу возможного введения американцами импортных пошлин на широкий ассортимент китайских товаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

"Китай запросил консультации с США в рамках механизма урегулирования споров в ВТО относительно намерений США по пошлинам на китайские товары, которые будут реализованы в соответствии с разделами 301-310 закона о торговле от 1974 года", — отмечает информагентство.

Теперь Вашингтону и Пекину надлежит в течение 60-ти дней урегулировать имеющиеся разногласия. В противном случае ВТО попросит нейтральную группу арбитров разобраться в споре.

Напомним, что в минувшую среду США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины в качестве ответа на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Таким образом Вашингтон собирается преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с КНР.

Примечательно, что сегодня Китай официально инициировал разбирательство в ВТО в связи с введением США ввозных пошлин на алюминий и сталь — 25 и 10 процентов соответственно. Вашингтон обосновав свои действия соображениями национальной безопасности.