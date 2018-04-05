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Financial Times назвал «Силу Сибири» крупнейшим проектом со времен СССР
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Financial Times назвал «Силу Сибири» крупнейшим проектом со времен СССР 

360tv.ru 57 минут назад
Фото: 360tv.ru
Корреспондент Financial Times Генри Фой посетил стройку газопровода «Сила Сибири» и отметил, что направленный на сотрудничество с Китаем проект является самым масштабным для России со времен распада Советского Союза.
Газопровод, за возведение которого отвечает «Газпром», журналист назвал «самым смелым, дорогостоящим и важным с геополитической точки зрения», удивившись скорости, с которой происходит строительство.
В реализацию «Силы Сибири» вложены средства в размере 55 миллиардов долларов, таким образом единственный заключенный с КНР контракт почти уравновесил европейское направление газовой компании.
Несмотря на потенциальные преимущества, скептики не забыли о рисках, уточнив, что  из-за  сложной политической обстановки спрос ресурсов на китайском рынке может оказаться ниже ожидаемого.
Но, помимо торговых отношений с Китаем, российское правительство при помощи «Силы Сибири» планирует ускорить благоустройство Дальневосточного региона.
Взаимовыгодное экономическое сотрудничество России и Китая отмечается в последние годы большим количеством экспертов. За прошлый год товарооборот с Поднебесной вырос на 22%. Финансовые аналитики также отметили рост китайских инвестиций в российскую экономику.
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