Китай направил жалобу в ВТО на действия США

В официальном сообщении ВТО отмечается, что Китай попросил провести консультации с США в рамках ВТО.

[ИСТОРИЯВОПРОСА] «Китай запросил консультации с США в рамках механизма урегулирования споров в ВТО относительно намерений США по пошлинам на китайские товары, которые будут реализованы в соответствии с разделами 301-310 закона о торговле от 1974 г». [/ИСТОРИЯВОПРОСА] После получения обращения США и Китай отводится 60 дней для урегулирования спора. При отсутствии результата после этого срока ВТО назначит нейтральную группу арбитров для того, чтобы разобраться в споре.

В заявлении со стороны Китая (PDF) отмечается, что импортные пошлины на китайские товары, которые были повышены на основании заявлений США о нарушениях интеллектуальных прав со стороны Китая, «не соответствуют нормам ВТО».

Также заявляется, что Китай «сохраняет за собой право направить дополнительные жалобы и оспорить вышеобозначенные действия в ходе консультаций в ВТО.