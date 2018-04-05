Китай направил жалобу в ВТО на действия США 

Фото: Yu Fangping/EPA-EFE Москва, 5 апреля — «Вести. Экономика». Всемирная торговая организация сообщила о получении просьбы со стороны Китая по проведению консультаций с США в рамках механизма разрешения споров в ВТО.
В официальном сообщении ВТО отмечается, что Китай попросил провести консультации с США в рамках ВТО.
[ИСТОРИЯВОПРОСА] «Китай запросил консультации с США в рамках механизма урегулирования споров в ВТО относительно намерений США по пошлинам на китайские товары, которые будут реализованы в соответствии с разделами 301-310 закона о торговле от 1974 г». [/ИСТОРИЯВОПРОСА] После получения обращения США и Китай отводится 60 дней для урегулирования спора. При отсутствии результата после этого срока ВТО назначит нейтральную группу арбитров для того, чтобы разобраться в споре.
В заявлении со стороны Китая (PDF) отмечается, что импортные пошлины на китайские товары, которые были повышены на основании заявлений США о нарушениях интеллектуальных прав со стороны Китая, «не соответствуют нормам ВТО».
Также заявляется, что Китай «сохраняет за собой право направить дополнительные жалобы и оспорить вышеобозначенные действия в ходе консультаций в ВТО.
22 марта президента США Дональд Трамп объявил о применении импортных пошлин на товары из Китая. В начале апреля Управление торгового представительства США опубликовало список товаров, в отношении которых вводятся данные меры. В Пекине объявили об ответных мерах в виде тарифов на товары американского производства, в частности, соевые бобы. Власти Китая заявили о том, что „будут отвечать на попытки навредить национальным интересам“.