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Рынок акций Марокко закрылся ростом, Moroccan All Shares прибавил 0,31%
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Рынок акций Марокко закрылся ростом, Moroccan All Shares прибавил 0,31% 

Investing.com Россия 57 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Марокко завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов ресторанного и гостиничного бизнеса, коммунальных услуг и деревопереработки.
На момент закрытия на фондовой бирже Касабланки Moroccan All Shares подорожал на 0,31%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Moroccan All Shares по итогам сегодняшних торгов были акции Risma (CS:RIS), которые подорожали на 10,00 п. (6,29%), закрывшись на отметке в 169,00. Котировки Marsa Maroc SA (CS:MSA) выросли на 9,40 п. (5,17%), завершив торги на уровне 191,10. Бумаги Lydec (CS:LYD) выросли в цене на 30,00 п. (5,08%), закрывшись на отметке 620,00.
Лидерами падения стали акции S2M (CS:S2M), цена которых упала на 18,50 п. (5,98%), завершив сессию на отметке 291,00. Акции Stokvis nord (CS:SNA) поднялись на 0,94 п. (4,92%), закрывшись на уровне 18,16, а Ennakl Automobiles SA (CS:NKL) снизились в цене на 1,76 п. (3,69%) и завершили торги на отметке 46,00.
На фондовой бирже Касабланки количество подорожавших бумаг (26) превысило количество закрывшихся в минусе (22), а котировки 5 акций практически не изменились.
Котировки акций Marsa Maroc SA (CS:MSA) выросли до исторического максимума, поднявшись на 5,17%, 9,40 п., и завершили торги на отметке 191,10.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае потерял 1,83%, или 1,16, достигнув отметки $62,38 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизились на 1,33%, или 0,91, до $67,42 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,48%, или 6,40, до отметки $1.334,90 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/MAD выросла на 0,06% до 11,3160, а котировки USD/MAD упали на 0,22%, достигнув отметки 9,2190.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,30% до 89,85.
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