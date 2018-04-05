Рынок акций Марокко закрылся падением, Moroccan All Shares снизился на 0,31%

Investing.com — Фондовый рынок Марокко завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов финансовых и инвестиционных услуг, производства пищевых продуктов и банковских услуг.

На момент закрытия на фондовой бирже Касабланки Moroccan All Shares снизился на 0,31%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Moroccan All Shares по итогам сегодняшних торгов были акции Alliances (CS:ADI), которые подорожали на 15,0 п. (9,97%), закрывшись на отметке в 170,00. Котировки Risma (CS:RIS) выросли на 13,95 п. (9,62%), завершив торги на уровне 159,00. Бумаги Cartier saada (CS:CRS) выросли в цене на 1,50 п. (6,52%), закрывшись на отметке 24,50.

Лидерами падения стали акции Salafin (CS:SLF), цена которых упала на 60,00 п. (5,66%), завершив сессию на отметке 1.000,000. Акции IB Maroc Com SA (CS:IBC) поднялись на 3,20 п. (3,85%), закрывшись на уровне 80,00, а Bmce (CS:BMCE) снизились в цене на 8,00 п. (3,51%) и завершили торги на отметке 220,00.

На фондовой бирже Касабланки количество подорожавших бумаг (22) превысило количество закрывшихся в минусе (18), а котировки 6 акций практически не изменились.

Котировки акций IB Maroc Com SA (CS:IBC) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 3,85%, 3,20 п., и завершили торги на отметке 80,00.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 0,52%, или 0,33, достигнув отметки $63,70 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,63%, или 0,43, до $68,45 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,81%, или 10,80, до отметки $1.329,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/MAD снизилась на 0,15% до 11,3060, а котировки USD/MAD повысились на 0,19%, достигнув отметки 9,2386.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,43% до 90,17.