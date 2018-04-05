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Ван И призвал все страны совместно защитить глобальную систему свободной торговли
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Ван И призвал все страны совместно защитить глобальную систему свободной торговли 

ИА Синьхуа 1 час назад
Москва, 5 апреля /Синьхуа/ — Специальный посланник председателя КНР Си Цзиньпина, член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И и глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня после встречи в Москве присутствовали на совместной пресс-конференции.
В ответ на вопрос журналиста о возможной вспышке торговой войны между Китаем и США Ван И отметил, что Вашингтон несговорчиво обнародовал перечень многочисленных китайских товаров, на импорт которых администрация Дональда Трампа намерена ввести дополнительные пошлины, в таком случае Китай вынужден принять необходимые контрмеры. Это будет законной защитой Китая в качестве суверенного государства, а также отражением его усилий по охране глобальной торговой системы, основанной на принципах и правилах.
По словам министра, экономики Китая и США тесно связаны друг с другом. Если Белый дом считает, что может извлечь для себя выгоду из протекционизма, он просчитался. И Китай, и США — мировые державы, которые должны уважать друг друга и относиться друг к другу равноправно. Если США начали размахивать дубинкой торговых санкций перед Китаем, то они выбрали ошибочную цель.
Ван И указал, что в настоящее время мировая экономика только что встала в русло возрождения, рост глобальной торговли остается по-прежнему слабым. В этот момент Белый дом под предлогом «Америка прежде всего» развязал торговую войну против других членов мирового сообщества, это типичное проявление унилатерализма, а также ни чем не прикрытая экономическая гегемония, которые не только серьезно нарушают правила Всемирной торговой организации, расшатывают устои глобальной торговой системы, но и наносят вред здоровому развитию мировой экономики и глобальной торговли. Международному сообществу необходимо общими усилиями противостоять подобным унилатералистским действиям, пренебрегающим правилами, защищать нелегко полученную тенденцию роста глобальной экономики, и, таким образом, образумить тех, кто считает себя способным делать все, что заблагорассудится. —0—
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