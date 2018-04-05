Ван И призвал все страны совместно защитить глобальную систему свободной торговли

В ответ на вопрос журналиста о возможной вспышке торговой войны между Китаем и США Ван И отметил, что Вашингтон несговорчиво обнародовал перечень многочисленных китайских товаров, на импорт которых администрация Дональда Трампа намерена ввести дополнительные пошлины, в таком случае Китай вынужден принять необходимые контрмеры. Это будет законной защитой Китая в качестве суверенного государства, а также отражением его усилий по охране глобальной торговой системы, основанной на принципах и правилах.

По словам министра, экономики Китая и США тесно связаны друг с другом. Если Белый дом считает, что может извлечь для себя выгоду из протекционизма, он просчитался. И Китай, и США — мировые державы, которые должны уважать друг друга и относиться друг к другу равноправно. Если США начали размахивать дубинкой торговых санкций перед Китаем, то они выбрали ошибочную цель.