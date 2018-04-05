Рынок акций Дании закрылся ростом, OMX Copenhagen 20 прибавил 1,78%

Investing.com — Фондовый рынок Дании завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов химической промышленности, товаров личного пользования и промышленности.

На момент закрытия на фондовой бирже Копенгагена OMX Copenhagen 20 поднялся на 1,78%.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Copenhagen 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Chr Hansen Holding (CO:CHRH), которые подорожали на 17,0 п. (3,30%), закрывшись на отметке в 532,0. Котировки Pandora (CO:PNDORA) выросли на 20,2 п. (3,17%), завершив торги на уровне 657,6. Бумаги AP Moeller — Maersk A/S B (CO:MAERSKb) выросли в цене на 210,00 п. (2,28%), закрывшись на отметке 9.426,000.

Лидерами падения стали акции Carlsberg B (CO:CARLb), цена которых упала на 6,2 п. (0,86%), завершив сессию на отметке 710,8. Акции Oersted A/S (CO:ORSTED) поднялись на 0,10 п. (0,03%), закрывшись на уровне 391,80, а Jyske Bank (CO:JYSK) выросли в цене на 2,8 п. (0,80%) и завершили торги на отметке 351,9.

На фондовой бирже Копенгагена количество подорожавших бумаг (94) превысило количество закрывшихся в минусе (25), а котировки 14 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 0,46%, или 0,29, достигнув отметки $63,66 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,59%, или 0,40, до $68,42 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,86%, или 11,50, до отметки $1.328,70 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/DKK выросла на 0,28% до 6,0852, а котировки EUR/DKK упали на 0,05%, достигнув отметки 7,4466.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,42% до 90,16.