Рынок акций Дании закрылся падением, OMX Copenhagen 20 снизился на 0,10%

Investing.com — Фондовый рынок Дании завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов финансов, ПО и компьютерных услуг и промышленности.

На момент закрытия на фондовой бирже Копенгагена OMX Copenhagen 20 снизился на 0,10%.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Copenhagen 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Pandora (CO:PNDORA), которые подорожали на 20,2 п. (3,07%), закрывшись на отметке в 677,8. Котировки Vestas Wind Systems A/S (CO:VWS) выросли на 7,1 п. (1,66%), завершив торги на уровне 435,9. Бумаги Carlsberg B (CO:CARLb) выросли в цене на 6,0 п. (0,84%), закрывшись на отметке 716,8.

Лидерами падения стали акции Flsmidth&Co (CO:FLS), цена которых упала на 12,4 п. (3,18%), завершив сессию на отметке 377,7. Акции Gn Store Nord (CO:GN) поднялись на 2,4 п. (1,17%), закрывшись на уровне 202,5, а Genmab (CO:GEN) снизились в цене на 13,5 п. (1,09%) и завершили торги на отметке 1.230,0.

На фондовой бирже Копенгагена количество подешевевших бумаг (61) превысило количество закрывшихся в плюсе (54), а котировки 23 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае потерял 1,86%, или 1,18, достигнув отметки $62,36 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизились на 1,38%, или 0,94, до $67,39 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,46%, или 6,10, до отметки $1.334,60 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/DKK снизилась на 0,23% до 6,0697, а котировки EUR/DKK не изменились 0,00%, достигнув отметки 7,4468.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,26% до 89,89.