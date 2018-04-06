Суд запретил рассказывать о способах ухода о налогов 

Суд признал незаконным распространение информации о способах ухода от налогов, осуществлявшейся основателем ликвидированной Партии налогоплательщиков России (ПНР) Евгением Сивковым, передает ТАСС. Соответствующее решение принял Хамовнический районный суд города Москвы.
По решению суда, сайты Сивкова должны быть включены в Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов Роскомнадзора. В ходе разбирательства развернутую Сивковым пропаганду методов уклонения от уплаты налогов признали противоречащей закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Иск против Сивкова ранее подала прокуратура Центрального административного округа (ЦАО) Москвы. Надзорные органы выявили ряд сайтов и видеороликов на YоuTube, содержащих информация о схемах занижения налогооблагаемой базы. Их использование, по мнению прокуратуры, «образует состав налоговых правонарушений и (или) уголовно наказуемых деяний».
В частности, в ведомстве указали на недопустимую с точки зрения закона тему запланированных Евгением Сивковым в 2018 году семинаров: «Обзор схем, позволяющих добиться минимальных налогов и процентов за снятие наличных с законно заработанных денег». Кроме того, компьютерная программа Интеллектуальная система налогового консультирования «Сивков НК» рекомендует предпринимателям выдавать часть зарплаты и премий под видом денег за представительские расходы, не платить с этих сумм страховые взносы.
Эксперты называют деятельность Сивкова «налоговым экстремизмом», отмечает Московский комсомолец. Они указывают на то, что бывший аудитор построил высокодоходный бизнес на пропаганде ухода от уплаты налогов.