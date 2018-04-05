Россия в I квартале обеспечила больше половины импорта угля Украины

Украина импортировала в январе-марте 2018 года 5,746 млн тонн каменного угля и антрацита, говорится в материалах государственной фискальной службы страны. Основным экспортером угля на Украину в первом квартале осталась Россия

В стоимостном выражении импорт каменного угля и антрацита на Украину составил $760,468 млн При этом Россия экспортировала на Украину за отчетный период уголь на $472,397 млн, доля России в общем импорте в стоимостном выражении составила 62,12%.

В то же время из США было экспортировано угля на $219,929 млн (28,92%), из Канады — на $48,365 млн (6,36%), из других стран — на $19,777 млн (2,6%).