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Россия в I квартале обеспечила больше половины импорта угля Украины
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Россия в I квартале обеспечила больше половины импорта угля Украины 

Rambler News Service 1 час назад
Украина импортировала в январе-марте 2018 года 5,746 млн тонн каменного угля и антрацита, говорится в материалах государственной фискальной службы страны. Основным экспортером угля на Украину в первом квартале осталась Россия.
В стоимостном выражении импорт каменного угля и антрацита на Украину составил $760,468 млн  При этом Россия экспортировала на Украину за отчетный период уголь на $472,397 млн, доля России в общем импорте в стоимостном выражении составила 62,12%.
В то же время из США было экспортировано угля на $219,929 млн (28,92%), из Канады — на $48,365 млн (6,36%), из других стран — на $19,777 млн (2,6%).
При этом экспорт каменного угля и антрацита с Украины в январе-марте 2018 года составил 43,338 тыс. тонн. В стоимостном выражении экспорт угля в Россию составил $4,597 млн (58,94% от общего экспорта), в Словакию — $3,201 млн (41,04%), в Венгрию — $2 тыс. (0,03%).
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