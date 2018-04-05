Алиев заявил, что Азербайджан полностью себя обеспечивает и не имеет экономических проблем

"Одним из наших главных направлений деятельности было обеспечение полной экономической независимости, что является основой независимости политической. И сегодня Азербайджан с экономической точки зрения — страна, полностью себя обеспечивающая и не имеющая никаких экономических сложностей", — сказал он. По словам президента, за последние 15 лет экономика в Азербайджане выросла в 3,2 раза, в республике, «несмотря на огромные инвестиционные проекты, проведена работа по стабилизации внешнего долга, который сегодня равен примерно 20% от ВВП». Он отметил, что дал указание в предстоящие годы значительно сократить этот показатель.

Алиев подчеркнул стабильность финансового положения страны. «Валютные резервы Азербайджана составляют такой же объем, как и валовый внутренний продукт. Иными словами, при желании мы можем расплатиться со всеми долгами в течение нескольких дней или месяцев, — сказал он. — Финансовое положение Азербайджана достаточно устойчиво, и проекты инвестиционные, которые мы осуществляем, естественно, будут приносить дополнительную прибыль».

Президент отметил, что за последние 15 лет в экономику республики было вложено более $230 млрд внешних и внутренних инвестиций. «Все это и легло в основу экономической независимости, которая сегодня полностью обеспечена», — подчеркнул он.

Говоря о наиболее значимых достижениях последних лет, глава государства отметил успехи в энергетическом секторе. «Мы стали страной — экспортером электроэнергии, были импортером. Экспортером газа, а в недавнем прошлом импортировали газ. Мы осуществили крупные нефтегазовые проекты, которые позволяют нам аккумулировать большие финансовые ресурсы», — сказал он.

Алиев также подчеркнул, что власти «очень активно инвестировали в транспортную инфраструктуру как внутри страны, так и региональную», заложив тем самым основу для устойчивого развития на будущее. Он отметил важность продолжения политики по диверсификации экономики, направленной на «снижение определенной зависимости от нефтегазового фактора и увеличение ненефтяного экспорта». По словам президента Азербайджана, на этом направлении «результаты последних двух — трех лет очень впечатляющие». «Мы нарастили ненефтяной экспорт на 20-30%, и в будущем, конечно же, эта тема будет одной из самых приоритетных», — добавил он.