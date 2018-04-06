Праздник лицемерия: как и воевать и торговать с Россией

Праздник лицемерия: как воевать и торговать с Россией

Несмотря на риторику ненависти, украинский бизнес продолжает дружить с российским

Председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко отчиталась перед коллегами о новых достижениях в процессе разрыва отношений с Россией . «До апреля 2018 года в целом принято решение о прекращении или приостановлении действий 44 сделок. Это одно межгосударственное соглашение, 25 межправительственных, 18 межведомственных соглашений», — с удовлетворением заявила депутатка под одобрительные аплодисменты патриотической публики.

Однако, как это обычно бывает в нашей стране, блестящая перемога немедленно обернулась коварной зрадой. Дотошные журналисты вспомнили, что по данным Министерства иностранных дел Украины до победы Евромайдана Украина заключила 451 международный договор с различными государственными структурами северного соседа. Другими словами, что за минувшие четыре года, несмотря на постоянную риторику ненависти, количество двусторонних договоров с Москвой сократилось всего лишь на всего на 10%. А это не слишком впечатляющее достижение для правительства воинствующего националистического джихада.

О чем говорить — если Украина до сих пор состоит в официальных органах СНГ и не денонсировала «Большой договор» о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Министры, депутаты и разнообразные активисты тысячу раз обещали на разных уровнях решительно покончить с этим позорным наследием прежних лет. Однако, реальные потери от разрыва украинско-российских связей слишком затратны для экономики кризисной страны — и потому за громкими заявлениями обычно не следовало никаких сколько-нибудь решительных действий.

Больше того — согласно данным Национального банка Украины, товарооборот между увеличился в прошлом году на 28,6% — до достаточно внушительной суммы в 9,36 миллиарда долларов. Хотя торговля между Украиной и Евросоюзом выросла за этот же период на 27,6%. При этом, импорт российских товаров в Украину вырос на 38,6% — до 6,3 миллиарда долларов — а экспорт украинских товаров в Россию увеличился на 11,9%, составив общую сумму в 3,06 миллиарда долларов.

Впрочем, есть и другие, более впечатляющие данные. Согласно сводкам Федеральной таможенной службы Российской Федерации, внешнеторговый оборот между Российской Федерацией и Украиной в январе-декабре 2017 года составил 12 млрд 855,1 млн дол. США — что на 25,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Объемы экспорта украинских товаров на российский рынок возросли до 4 млрд 912,3 млн дол. США, а объемы импорта товаров из РФ в Украину увеличились до 7 млрд 942,8 млн дол. США — то есть 25,2% больше прошлогодних показателей.

Вдобавок, наблюдалась также тенденция роста объема двусторонней торговли услугами — их объем возрос до 3 млрд 825,3 млн дол. США, а экспорт услуг Украины для России вышел на показатель в 3 млрд 404,2 млн дол. США — что на 10,8% больше, чем в 2016 году.

Все это показывает — несмотря на искусственные ограничения и барьеры живые, естественные экономические и производственные связи между двумя соседними странами даже сегодня выказывают тенденции к росту, который обусловлен самой логистикой и рыночной конъюнктурой, сложившейся сегодня в Восточной Европе. А в Украине сложилась своеобразная система двоемыслия, когда статусные политики не устают кричать о разрыве с Россией, окучивая свой ядерный националистический электорат — но украинский бизнес в это же время без особого шума наращивает сотрудничество с представителями страны-агрессора. При том, что все понимают — представители украинского капитала достаточно тесно связаны с политической верхушкой страны, которая тоже не брезгует наживается на этом бизнесе.

Украинские власти пытаются прикрыть это реальное положение дел демонстративными антироссийскими акциями, позволяя националистам кошмарить российские банки и потрошить транзитные фуры с «запоребриковскими» номерами. Пограничная служба Украины арестовала крымских рыбаков, которые осуществляли лов в акватории Азовского моря. Хотя все понимают, что эти простые труженики далеки от любой политики, а результатом этого инцидента могут стать зеркальные меры с арестом таких же безответных рыбаков из Украины. Ведь, по словам капитана задержанного судна «Норд», россияне и украинцы рыбачат на одном и том же участке Азова

Конечно, сегодня ясно — речь идет о поиске крайних, чтобы имитировать жесткое давление на российский бизнес в условиях реального роста экономических отношений с Россией. Арестованные матросы, по сути, являются заложниками этого лицемерного двоемыслия, которое пытается прикрыть флером политической риторики торговый рост между двумя странами. За котором однажды должна последовать нормализация политических отношений — в интересах народов России и Украины.