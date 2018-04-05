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Лидер КНДР готов к шестисторонним переговорам
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Лидер КНДР готов к шестисторонним переговорам 

Вести.Ru 16 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 5 апреля — «Вести. Экономика». Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сказал китайскому президенту Си Цзиньпину на встрече в Пекине на прошлой неделе, что он согласен вернуться к шестисторонним переговорам по ядерной программе и ракетным испытаниям своей страны, сообщает издание Nikkei.
EPA-EFE/KCNA
Отношения между Пекином и Пхеньяном улучшились по итогам визита Кима в КНР, а китайская сторона заявила, что северокорейский лидер подтвердил приверженность к денуклеаризации. Цитируя несколько источников, связанных с Китаем и Северной Кореей, в Nikkei отметили, что согласно документам, опубликованным после встречи лидеров КНР и Северной Кореи, Ким сказал Си, что он согласился возобновить шестисторонние переговоры, которые в последний раз проводились в 2009 году. Северная Корея ранее периодически заявляла, что проводит ядерные и ракетные испытания в ответ на агрессию со стороны США. Как пишет издание, в мирных переговорах заинтересованы обе Кореи, США, Россия, Япония и Китай. Источники сообщили, что также возможно, что Ким может выразить свою готовность возобновить переговоры с президентом США Дональдом Трампом на саммите, который должен состояться в мае.
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