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Шувалов: решение по НДФЛ пока не принято
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Шувалов: решение по НДФЛ пока не принято 

Аргументы и Факты 52 минуты назад
Фото: Аргументы и Факты
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что ни Кремль, ни правительство пока не определились с тем, как будет выглядеть будущая конфигурация подоходного налога (НДФЛ), передает РБК.
«Нет окончательных решений», — заявил он в четверг, отвечая в четверг на соответствующий вопрос журналистов.
В январе в СМИ появилась информация, что НДФЛ после выборов президента может быть повышен с 13% до 15% для доходов 7-10 млн рублей в год. В конце марта источники сообщали, что хотя окончательное решение не принято, но правительство достигло консенсуса по этому вопросу.
Позднее вице-премьер Аркадий Дворкович не исключил возможности увеличения налога на 2%. Глава правительства Дмитрий Медведев призвал продолжить обсуждение вопроса о настройке налоговой системы.
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