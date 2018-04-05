Шувалов: решение по НДФЛ пока не принято

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что ни Кремль, ни правительство пока не определились с тем, как будет выглядеть будущая конфигурация подоходного налога (НДФЛ), передает РБК.

«Нет окончательных решений», — заявил он в четверг, отвечая в четверг на соответствующий вопрос журналистов.

В январе в СМИ появилась информация, что НДФЛ после выборов президента может быть повышен с 13% до 15% для доходов 7-10 млн рублей в год. В конце марта источники сообщали, что хотя окончательное решение не принято, но правительство достигло консенсуса по этому вопросу.