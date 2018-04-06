ЦБ захотел стать силовым органом

Банк России захотел стать силовым органом

Российское правительство предлагает позволить Центробанку беспрепятственно проникать в офисы компаний и изучать документы. Предполагается, что это облегчит проверки соблюдения закона об инсайдерской информации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении агентства. Предложение уже направлено в Госдуму

Согласно предложению кабмина, сотрудникам регулятора для доступа в помещения компаний и организаций будет достаточно предъявить служебные удостоверения. Они будут иметь право требовать от юридических и физических лиц и организаций выдать документы и информацию, даже если те составляют коммерческую, служебную, банковскую тайну. Исключением станут только данные, составляющие государственную и налоговую тайны.

Под проверки Центробанка могут попасть и иностранные организации, не являющиеся юрлицами, иностранные граждане, федеральные органы власти, ряд государственных органов. Однако заместитель министра финансов Алексей Моисеев отметил, что такие проверки представителями регулятора будут производиться только в при наличии серьезных оснований предполагать нарушения законодательства об инсайдерской информации. По данным источника РБК в Госдуме, инициатором изменений является сам Банк России.

По действующему законодательству регулятор может только запрашивать документы у организаций в рамках борьбы с незаконным распространением инсайдерской информации.