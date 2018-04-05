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Эксперт оценил положение Ирана на мировом рынке нефти и газа
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Эксперт оценил положение Ирана на мировом рынке нефти и газа 

RT на русском 1 час назад
Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФАН оценил положение Ирана на мировом рынке нефти и газа.
По словам эксперта, Тегеран — один из крупнейших игроков на глобальном нефтяном рынке. Когда против Ирана ввели санкции, то многие государства не обращали внимание на ограничения и продолжали покупать у него ресурсы.
«Если посмотреть на газ, то мы увидим, что по запасам голубого топлива Иран занимает второе место после России. И европейские страны давно говорят о том, что они заинтересованы, чтобы у них было как можно больше поставщиков, поскольку в этом случае цены на газ были бы ниже», — заявил Правосудов.
Поэтому, отметил он, европейские компании стараются активно работать в данном направлении.
Как рассказал эксперт, США считают действующий иранский режим недружественным, и его усиление для них неприемлемо.
Ранее в Тегеране заявили, что Россия и Иран подтвердили общую позицию по ядерной сделке.
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