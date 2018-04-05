Шохин: в России нет олигархов «нулевых»

Глава РСПП Александр Шохин заявил, что олигархов в понимании начала 2000-х годов в России сейчас нет. Об этом сообщает РИА "Новости".
"В старом понимании, начала "нулевых", олигархов нет. Олигархи понимались, что это крупнейшие предприятия, которые влияют на принятие политических решений. Таковых нет", — сказал Шохин.
Он подчеркнул, что когда говорят о крупных предпринимателях, как олигархах, то это не соответствует исходному понятию.
"Олигархом может быть любая группа — группа товарищей, группа военных. В Латинской Америке это хунтой называют", — отметил Шохин.
Ранее СМИ сообщали, что США намерены ввести санкции против российских олигархов из так называемого "кремлевского списка" за якобы вмешательство в выборы американского президента.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в России нет олигархов.