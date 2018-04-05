Шохин: в России нет олигархов «нулевых»

Шохин отрицает существование в России олигархов «нулевых»

"В старом понимании, начала "нулевых", олигархов нет. Олигархи понимались, что это крупнейшие предприятия, которые влияют на принятие политических решений. Таковых нет", — сказал Шохин.

Он подчеркнул, что когда говорят о крупных предпринимателях, как олигархах, то это не соответствует исходному понятию.

"Олигархом может быть любая группа — группа товарищей, группа военных. В Латинской Америке это хунтой называют", — отметил Шохин.

Ранее СМИ сообщали, что США намерены ввести санкции против российских олигархов из так называемого "кремлевского списка" за якобы вмешательство в выборы американского президента.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в России нет олигархов.