Экономист: Предложения Кудрина по спасению российской экономики нереализуемы 

Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина назвал способы достичь темпов роста экономики России выше среднемировых, пишет РБК. Эксперты считают, что для того, чтобы достичь нужных показателей для России следует задействовать в экономике еще 4,6 миллиона работников и получить 40 триллионов рублей дополнительных инвестиций. Либо стоит активно нарастить производительность и эффективность бизнеса.
Экономист Сергей Хестанов в эфире НСН усомнился в практической реализации предложенных главой ЦСР мер.
Экономист: Кудрина нельзя пускать в правительство «Не стоит преувеличивать значимость этих предложений. Дело в том, что сами по себе меры достаточно разумные, и скорее всего, полезные. Но вряд ли только этими мерами удастся повысить темпы роста российской экономики. Любые меры упираются либо в необходимость довольно масштабных капиталовложений, либо в необходимость глобальных структурных реформ, о которых тоже говорят уже не первое десятилетие, но на практике проводить их пока не собираются. Скорее всего, часть этих предложений в какой-то степени будет использовано, при формировании программы нового правительства. Но быть реализованными в полном объеме эти предложения, скорее всего, шансов не имеют», — заявил он.
О задаче увеличить ВВП на душу населения в полтора раза Путин говорил в послании Федеральному Собранию. Пока темпы роста в России заметно ниже среднемировых — в 2017 году ВВП вырос на 1,5%.