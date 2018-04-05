PIMCO: борьба Китая с долгом станет менее активной

Москва, 5 апреля — «Вести. Экономика». Кампания Китая по борьбе с долговыми рисками в финансовой системе, которая подтолкнула доходности облигаций к трехлетним максимумам в прошлом году, может стать менее интенсивной в 2018 году, поскольку рост экономики замедляется. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз инвестиционной компании Pacific Investment Management Co.

Фото: EPA/HOW HWEE YOUNG

Пекин добился значительного прогресса в сокращении доли заемных средств, отметил портфельный менеджер PIMCO Роланд Миет. Опрошенные Bloomberg экономисты с прошлом месяце прогнозировали, что общий долг Китая составит 260% ВВП в конце 2018 года, как и годом ранее. "Новый элемент в этом году заключается в том, что темпы роста, вероятно, будут замедляться", рост экономики, вероятно, составит 6,4% по сравнению с 6,9% в прошлом году, сказал Миет. «Сокращение доли заемных средств может быть более постепенным и менее интенсивным, чем в прошлом году», — добавил он. Тем не менее, кампания еще не завершена, подчеркнул Миет. Он ожидает, что дефолты по облигациям в местной валюте продолжатся в ближайшем будущем, и в первую очередь это касается частного сектора. При этом государственные компании и LGFV (local government financial vehicles) — специально созданные фирмы, аффилированные с местными властями и использующиеся для их финансирования, — по-прежнему будут пользоваться некоторой поддержкой правительства и банков. По словам портфельного менеджера PIMCO, дефолт по облигациям LGFV впервые может произойти в этом году. Фирмы, которые накопили рекордный объем заимствований, ранее не пропускали платежей по облигациям. Однако правительство и регуляторы допустят дефолт по бондам LGFV таким образом, что это не поставит под угрозу общую финансовую стабильность в Китае, считает Миет. Как сообщали «Вести. Экономика», ранее на этой неделе председатель КНР Си Цзиньпин призвал местные правительства и компании, особенно государственные предприятия, активизировать усилия по сокращению долга.

Ссылки по теме

Си призвал к сокращению долга местных властей в КНР Китай подвержен риску банковского кризиса Китай может допустить банкротство местных властей Си выступил с комментариями на первом заседании Центрального комитета Китая по финансовым и экономическим вопросам в Пекине в понедельник. Китай будет уделять приоритетное внимание проблемам, которые угрожают экономической стабильности и приводят к системным рискам, передало государственное агентство «Синьхуа». Китай пытается перейти от экономического роста, в основе которого лежит увеличение долга, к более качественному росту. Власти страны ограничивают теневой банкинг и ужесточают условия корпоративного кредитования. В конце прошлого года представитель Народного банка Китая заявил, что Пекин должен допускать банкротство местных правительств, чтобы помочь ограничить чрезмерные заимствования региональных властей. Ситуация, подобная банкротству Детройта, убедит инвесторов в том, что центральное правительство действительно настроено развеять убеждения в наличии имплицитных гарантий для региональных властей, написал в декабре глава аналитического бюро Народного банка Китая Сюй Чжун в статье для China Business News.