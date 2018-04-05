Банк Англии хочет указывать на будущие изменения ДКП 

Москва, 5 апреля — «Вести. Экономика». Многие из ведущих политиков Банка Англии в частном порядке предпочитают более прямой подход к сигналу о том, каких изменений процентных ставок они ожидают, пишет издание Financial Times.
EPA-EFE/ANDY RAIN
Члены Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) Банка Англии обсуждают вопрос о том, следует ли более подробно сообщать о своих планах по процентной ставке, хотя некоторые из них опасаются, что такая прозрачность приведет к тому, что публика сочтет заявления обязательствами, а не прогнозами. Другие центральные банки, включая Федеральный резерв США, регулярно публикуют подробные прогнозы о том, как могут измениться ставки. В настоящее время Банк Англии публикует прогнозы роста, инфляции и многих других экономических показателей. Это иногда побуждает инвесторов смотреть на то, думает ли регулятор о том, что ожидания изменений процентных ставок могут привести к изменению инфляции. Член MPC Гертан Влиге заявил в марте, что в течение ближайших нескольких лет, вероятно, придется повышать ставку один или два раза в год. Глава Банка Англии Марк Карни предложил более четко указывать на будущее изменение ставок, когда он начал работать в британском регуляторе в 2013 году. Но не всем его планам было суждено сбыться под влиянием неожиданных экономических изменений. Карни сказал в феврале, что он не давал указания по конкретному пути изменения ставок, исключая особые обстоятельства. Ожидается, что Банк Англии повысит ставки в мае, что станет только вторым повышением с начала глобального финансового кризиса более десяти лет назад.