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Китай инициировал процедуру разрешения споров в рамках ВТО по поводу введения США  пошлин на сталь и алюминий
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Китай инициировал процедуру разрешения споров в рамках ВТО по поводу введения США  пошлин на сталь и алюминий 

ИА Синьхуа 49 минут назад
Пекин, 5 апреля /Синьхуа/ — Китай в четверг направил американской стороне запрос о проведении в рамках механизма разрешения споров Всемирной торговой организации /ВТО/ консультаций по поводу введения США пошлин на сталь и алюминий на основании 232-й статьи Закона о расширении торговли США. Об этом корр. Синьхуа сообщили в Министерстве коммерции КНР.
Ответственный представитель Договорно-правового департамента Минкоммерции выступил в этой связи с заявлением, в котором отмечается, что китайская сторона была вынуждена пойти на данный шаг после того, как США отказались проводить переговоры с китайской стороной о компенсациях в соответствии с правилами ВТО.
Китайская сторона была вынуждена инициировать процедуру разрешения споров в рамках ВТО ради защиты своих законных прав и интересов, подчеркивается в заявлении. -0-
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