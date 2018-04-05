Китай инициировал процедуру разрешения споров в рамках ВТО по поводу введения США пошлин на сталь и алюминий

Пекин, 5 апреля / Синьхуа / — Китай в четверг направил американской стороне запрос о проведении в рамках механизма разрешения споров Всемирной торговой организации /ВТО/ консультаций по поводу введения США пошлин на сталь и алюминий на основании 232-й статьи Закона о расширении торговли США. Об этом корр. Синьхуа сообщили в Министерстве коммерции КНР.

Ответственный представитель Договорно-правового департамента Минкоммерции выступил в этой связи с заявлением, в котором отмечается, что китайская сторона была вынуждена пойти на данный шаг после того, как США отказались проводить переговоры с китайской стороной о компенсациях в соответствии с правилами ВТО.

Китайская сторона была вынуждена инициировать процедуру разрешения споров в рамках ВТО ради защиты своих законных прав и интересов, подчеркивается в заявлении. -0-