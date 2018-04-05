В России подорожает шоколад

России может подорожать шоколад из-за роста цен на какао-бобы. Такой прогноз высказали эксперты Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР), передает "Уралинформбюро"

По мнению исполнительного директора ЦИКР Елизаветы Никитиной, удорожание какао-сырья может привести к повышению розничных цен на шоколад и шоколадные изделия. Это, в свою очередь, скажется на динамике их потребления в России и на показателях экспорта российских сладостей.

С начала 2018 года мировые цены на какао-бобы увеличились на четверть. Согласно данным Лондонской биржи, на 2 января тонна стоила 1383 фунтов стерлингов, а 4 апреля — 1733.

Цены на какао-бобы поползли вверх из-за прогнозируемого неурожая в Кот-д'Ивуаре и Гане , являющихся основными производителями этого сырья. Вероятен даже небольшой дефицит, пишет "Интерфакс"

Стоит отметить, что из-за низких цен на какао-бобы в 2017 году, их поставки в Россию значительно увеличились. За 12 месяцев РФ импортировала 180,8 тысячи тонн сырья, что на 15,6% больше, чем в 2016-м. Это обошлось отрасли в 586,9 миллиона долларов.