Росстат: потребительская уверенность россиян выросла

Москва , 5 апреля — «Вести. Экономика». Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, в I квартале 2018 г. по сравнению с IV кварталом 2017 г. повысился на 3 процентных пункта и составил минус 8%, сообщил сегодня Росстат

Повышение индекса потребительской уверенности обусловлено положительной динамикой всех его компонентов. При этом, наибольшее влияние оказало улучшение субъективного мнения населения относительно произошедших и ожидаемых изменений в экономике России , а также произошедших изменений в личном материальном положении.

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу в I квартале 2018г. по сравнению с IV кварталом 2017 г. повысился на 3 процентных пункта и составил 1% против (-2%) в IV квартале 2017 г.

Доля респондентов, положительно оценивающих изменения в экономике России в течение следующих 12-ти месяцев, по сравнению с IV кварталом 2017 г. не изменилась и составила 23%. Доля негативных оценок сократилась до 19% (в IV квартале 2017 г. — 22%). Доля респондентов, считающих, что экономическая ситуация в России останется прежней, составила 54% (в IV квартале 2017 г. — 50%).

Индекс произошедших изменений в экономике России повысился на 3 процентных пункта и составил (-7%) против (-10%) в IV квартале 2017 г.

Доля респондентов, положительно оценивающих произошедшие изменения в экономической ситуации, увеличилась до 19% (в IV квартале 2017 г. — 18%). В то же время доля отрицательных оценок сократилась до 30% против 33% в IV квартале 2017 г. Доля нейтральных оценок увеличилась до 51% (в IV квартале 2017 г. — 49%).

Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении повысился на 2 процентных пункта и составил (-2%) против (-4%) в IV квартале 2017 г.

Доля респондентов, ожидающих улучшения своего материального положения в течение следующих 12-ти месяцев, по сравнению с IV кварталом 2017 г. увеличилась до 14% против 12% в IV квартале 2017 г. Доля отрицательных оценок сократилась до 16% (в IV квартале 2017 г. — 18%).

Индекс произошедших изменений в личном материальном положении повысился на 3 процентных пункта и составил (-9%) против (-12%) в IV квартале 2017 г.

Доля респондентов, положительно оценивающих изменения в своем материальном положении в течение года увеличилась до 13% против 10% в IV квартале 2017 г. Доля отрицательных оценок сократилась до 27% (в IV квартале 2017 г. — 30%).