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Росстат: Потребительская уверенность россиян в I квартале выросла на 3 п.п.
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Росстат: Потребительская уверенность россиян в I квартале выросла на 3 п.п. 

Прайм 1 час назад
Индекс потребительской уверенности россиян в первом квартале увеличился по сравнению с четвертым кварталом прошлого года на 3 процентных пункта и составил минус 8%, сообщает Росстат в четверг.
Повышение индекса потребительской уверенности обусловлено, по мнению ведомства, положительной динамикой всех его компонентов. При этом, наибольшее влияние оказало улучшение субъективного мнения населения относительно произошедших и ожидаемых изменений в экономике России, а также произошедших изменений в личном материальном положении.
Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу повысился на 3 процентных пункта и составил 1% против минус 2% в четвертом квартале 2017 года. Доля респондентов, положительно оценивающих изменения в экономике России в течение следующих 12-ти месяцев, по сравнению с четвертым кварталом не изменилась и составила 23%. Доля негативных оценок сократилась до 19% (в четвертом квартале — 22%). Доля респондентов, считающих, что экономическая ситуация в России останется прежней, составила 54% (в четвертом квартале — 50%).
Индекс произошедших изменений в экономике России повысился на 3 процентных пункта и составил минус 7% против минус 10% в четвертом квартале. Доля респондентов, положительно оценивающих произошедшие изменения в экономической ситуации, увеличилась до 19% (в четвертом квартале — 18%). В то же время доля отрицательных оценок сократилась до 30% против 33% в четвертом квартале. Доля нейтральных оценок увеличилась до 51% (в четвертом квартале — 49%).
Индекс произошедших изменений в личном материальном положении повысился на 3 процентных пункта и составил минус 9% против минус 12% в четвертом квартале. Доля респондентов, положительно оценивающих изменения в своем материальном положении в течение года, увеличилась до 13% против 10% в четвертом квартале. Доля отрицательных оценок сократилась до 27% (в четвертом квартале — 30%).
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