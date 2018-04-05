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Московская биржа открылась ростом
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Сюрприз для олигархов, "пробирки позора" и другие события дня
Сюрприз для олигархов, "пробирки позора" и другие события дня

Московская биржа открылась ростом 

Деловая газета «Взгляд» 9 часов назад
Фото: ФИНАМ
Индекс Мосбиржи утром в четверг вырос на 0,7% — до 2282 пунктов, индекс РТС поднялся на 0,6% и составил 1248 пунктов.
Следует из данных Московской биржи.
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